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Жизнь в Мурманске


Сари
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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Моряки Северного флота приняли участие в Крёстном Ходе
 
 
 
 
18 Мая 2017 года, 11:00

Моряки Северного флота приняли участие в Крёстном Ходе


СЕВЕРОМОРСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - В Североморск прибыли участники Крёстного Хода по принесению списка Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы по воинским частям Военно-морского флота России. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. Торжественная церемония Крёстного Хода состоялась на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

В ходе церемонии икона была распакована на причале, затем поднята на борт корабля. На юте крейсера, где был построен экипаж «Петра Великого», участников Крестного Хода с иконой встретили представители Североморской епархии. Затем состоялся церемониал и молебен.

Икона Торжество Пресвятой Богородицы была написана более 110 лет назад и отправлена для защитников Дальневосточных рубежей России в Порт-Артур. Но в силу обстоятельств она была утеряна. В наши дни икона найдена. В 2010 году принято решение о строительстве Морского Собора – православного храма-памятника в честь Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы во Владивостоке. А список с этой святыни Русской Православной Церкви, совершив Крестный Ход по кораблям и воинским частям ВМФ России, будет передан в дар храму святого праведного воина Федора Ушакова на российской военно-морской базе в Тартусе (Сирия).

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