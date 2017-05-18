Моряки Северного флота приняли участие в Крёстном Ходе

18 Мая 2017 года, 11:00

СЕВЕРОМОРСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - В Североморск прибыли участники Крёстного Хода по принесению списка Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы по воинским частям Военно-морского флота России. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. Торжественная церемония Крёстного Хода состоялась на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

В ходе церемонии икона была распакована на причале, затем поднята на борт корабля. На юте крейсера, где был построен экипаж «Петра Великого», участников Крестного Хода с иконой встретили представители Североморской епархии. Затем состоялся церемониал и молебен.

Икона Торжество Пресвятой Богородицы была написана более 110 лет назад и отправлена для защитников Дальневосточных рубежей России в Порт-Артур. Но в силу обстоятельств она была утеряна. В наши дни икона найдена. В 2010 году принято решение о строительстве Морского Собора – православного храма-памятника в честь Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы во Владивостоке. А список с этой святыни Русской Православной Церкви, совершив Крестный Ход по кораблям и воинским частям ВМФ России, будет передан в дар храму святого праведного воина Федора Ушакова на российской военно-морской базе в Тартусе (Сирия).