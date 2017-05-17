Ремонт в квартирах ветеранов продолжается в Мурманске

18 Мая 2017 года, 11:16

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Реализация программы по ремонту квартир отдельных категорий граждан, нуждающихся в помощи, продолжается в Мурманске. С начала действия программы отремонтировано более 300 квартир. Программа предусматривает качественный косметический ремонт: полностью обновляются обои, полы, потолки, производится замена сантехники. При выборе материалов для ремонта учитываются пожелания и предпочтения самих ветеранов.

Так, в настоящее время рабочие приводят в порядок стены и полы, меняют сантехнику в квартире ветерана Великой Отечественной Войны Германа Ивановича Зяблицкого. Герман Иванович воевал на 3 Белорусском фронте в составе 84 гвардейского стрелкового полка 33 гвардейской стрелковой Севастопольской дивизии артиллеристом – минометчиком в звании гвардии красноармеец. Великую Отечественную войну закончил в городе Кёнигсберге. Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», медалью «За взятие Кёнигсберга», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Муниципальным контрактом предусмотрены жесткие условия и в отношении качества выполненных работ, и в отношении сроков. В случае выявления недостатков или замечаний, подрядная организация устраняет их, отмечают в администрации города.

«В 2017 году запланировано выполнение текущего ремонта в 10 квартирах. В настоящее время с подрядной организацией оформлены договорные отношения по выполнению текущего ремонта 4 квартир ветеранов Великой Отечественной войны», - говорит начальник отдела комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Сергей Крысанов.

АГМ