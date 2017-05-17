В Кандалакше гибнут гренландские тюлени

18 Мая 2017 года, 11:38

КАНДАЛАКША/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – Жители Кандалакши сообщают о случаях гибели гренландских тюленей, которые приплыли в залив этой весной. Причина смерти в настоящий момент не известна, но очевидцы уверены – смерть была не естественной.

Каждую весну в Кандалакшский залив заплывают бельки и молоды гренландские тюлени, направляющиеся в Баренцево море. В это время года местные жители и гости города часто приходят на побережье, чтобы покормить и погладить этих млекопитающих. Специалисты предупреждают – делать этого категорически нельзя. Прикормленные детёныши не смогут нормально адаптироваться к дикой среде, где им предстоит добывать себе пищу самостоятельно. А попытки вытащить животных из воды ради красочного снимка вообще являются большим стрессом для них, что также пагубно сказывается на здоровье.

15 марта отмечается международный день защиты бельков. К середине 1960-х годов в результате интенсивного промысла общая численность тюленей в ареале обитания снизилась до 2,5 млн голов, а в Белом море - до 500 тысяч голов.

Фото: Л. Ловчева