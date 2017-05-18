Защитник прав человека в Мурманской области отчитался о своей работе

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Ночь музеев в Мурманской области. Программа Ночь музеев в Мурманской области. Программа
ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий
В реку Кубена выпустили 3,5 млн мальков нельмы В реку Кубена выпустили 3,5 млн мальков нельмы
Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль? Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль?
Военный парад в честь Дня Победы в Муранске Военный парад в честь Дня Победы в Муранске
 
 

Видеоновости16+

Грузооборот мурманского морского рыбного порта сокращается
 
 
 
 

Курсы валют 18.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,3910
0,5677
1 USD
Доллар США
56,7383
0,4780
1 EUR
Евро
62,9568
0,9186
10 NOK
Норвежских крон
67,1372
0,8535
10 SEK
Шведских крон
64,6288
0,6894
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.3 м/с
давление 762.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Защитник прав человека в Мурманской области отчитался о своей работе
18 Мая 2017, 12:30
Защитник прав человека в Мурманской области отчитался о своей работе
Очередное заседание областного правительства пройдет 19 мая
18 Мая 2017, 10:45
Очередное заседание областного правительства пройдет 19 мая
АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика
18 Мая 2017, 10:10
АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика
Марина Ковтун: порядка в Мурманске в последнее время не хватает
18 Мая 2017, 08:20
Марина Ковтун: порядка в Мурманске в последнее время не хватает
 
 
 
 

Самое читаемое

Геннадию Шубину выплатят 2,5 тысячи евро за долгое содержание под стражей
17 Мая 2017, 14:40
Скончался основатель и редактор газеты «Дважды Два»
17 Мая 2017, 16:36
Маршрутка столкнулась с внедорожником в центре Мурманска
17 Мая 2017, 16:10
В Карелии застроили знаменитый водопад, где снимался фильм «А зори здесь тихие...»
17 Мая 2017, 15:10
Кола на грани экологической катастрофы
18 Мая 2017, 09:11
Губернатор Карелии сдает квартиру за 350 тысяч в месяц
17 Мая 2017, 16:31
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Защитник прав человека в Мурманской области отчитался о своей работе
 
 
 
 
18 Мая 2017 года, 12:30

Защитник прав человека в Мурманской области отчитался о своей работе


МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Более 800 обращений была направлено в адрес уполномоченного по правам человека в Мурманской области. Такие данные в ходе отчета о деятельности за 2016 год перед Мурманской областной Думой привел региональный омбудсмен Александр Патрикеев.

В целом по обращениям было проведено 53 проверки и направлено 478 запросов в органы власти. По словам Патрикеева, на все запросы были получены развернутые и мотивированные ответы.

«Никогда не получал отписок от властей. Единственное — не всегда власти заинтересованы в том, чтобы искать пути решения», - отметил Патрикеев.

По словам омбудсмена, одним из приоритетных направлений, работа по которому велась в прошлом году, стало решение проблем с содержанием животных. Так, был определен порядок и методы регуляции численности безнадзорных собак. Однако проблемы остаются в области обустройства спецплощадок для выгула, а также нет должного контроля за выгулом определенных пород собак в намордниках.

Работа была проделана и в части обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, 30 пешеходных переходов в области было оборудовано искусственными неровностями, во многих муниципалитетах были установлены необходимые дорожные знаки, ограждения и светофоры. Однако, по словам Патрикеева, работа в этом направлении будет продолжаться и в этом году.

Наиболее важным направлением деятельности уполномоченного по правам человека в регионе является защита прав граждан с инвалидностью.

«В прошлом году была подготовлена специальная аудиоброшюра для незрячих граждан, содержащая знания о правах человека», - отметил Патрикеев. В целом внимание аппарата уполномоченных было направлено на оказание юридических консультаций инвалидам. Кроме того, омбудсмен занимался контролем специально оборудованных рабочих мест, а также кнопок и пандусов в различных муниципалитетах региона. По словам Патрикеева, в прошлом году было обустроено 80 рабочих мест для инвалидов, еще столько же — в планах на этот год.

«В этом году мы впервые подготовили правозащитную карту, которая содержит информацию из обращений в прокуратуру, аппарат правительства и уполномоченного, а также в органы власти по наиболее тревожащим моментам. В карте изложены проблемы по каждому из районов области», - рассказал Патрикеев.

Не осталось без внимания омбудсмена и строящийся в Мурманске филиал Нахимовского училища.

«Интересовали не столько вопросы строительства — я убедился, что оно идет по графику — сколько бытовые условия», - отметил Патрикеев и передал для ознакомления депутатам областной Думы брошюру с подробным описанием условий проживания в училище.

Парламентарии положительно оценили проделанную аппаратом омбудсмена работу в минувшем году и проголосовали за принятие его доклада.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Капитана атомного ледокола «50 лет Победы» наградили знаком «Почётный полярник»
2.
Найденные под Кольским мостом собаки умерли от инъекций неизвестного препарата
3.
Роста затопила район промзоны в Мурманске
4.
18-летняя девушка пострадала в результате ДТП в Мурманске
5.
Житель Мурмашей убил своего коллегу на рабочем месте
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "27706" ["channel"]=> string(22) "/news/item/201091.html" ["comment"]=> string(158) "Со слов уполномоченного по правам ЧЕЛОВЕКА приоритет - проблемы содержания ЖИВОТНЫХ..." ["date"]=> string(19) "2017-05-18 14:20:34" ["autor"]=> string(22) "2297553 Здешний" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://media.cackle.me/a/ba/547330b719f6440143254" ["ip"]=> string(15) "213.142.203.130" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:67254580" } }
  • Со слов уполномоченного по правам ЧЕЛОВЕКА приоритет - проблемы содержания ЖИВОТНЫХ...
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта