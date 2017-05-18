Защитник прав человека в Мурманской области отчитался о своей работе

18 Мая 2017 года, 12:30

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Более 800 обращений была направлено в адрес уполномоченного по правам человека в Мурманской области. Такие данные в ходе отчета о деятельности за 2016 год перед Мурманской областной Думой привел региональный омбудсмен Александр Патрикеев.

В целом по обращениям было проведено 53 проверки и направлено 478 запросов в органы власти. По словам Патрикеева, на все запросы были получены развернутые и мотивированные ответы.

«Никогда не получал отписок от властей. Единственное — не всегда власти заинтересованы в том, чтобы искать пути решения», - отметил Патрикеев.

По словам омбудсмена, одним из приоритетных направлений, работа по которому велась в прошлом году, стало решение проблем с содержанием животных. Так, был определен порядок и методы регуляции численности безнадзорных собак. Однако проблемы остаются в области обустройства спецплощадок для выгула, а также нет должного контроля за выгулом определенных пород собак в намордниках.

Работа была проделана и в части обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, 30 пешеходных переходов в области было оборудовано искусственными неровностями, во многих муниципалитетах были установлены необходимые дорожные знаки, ограждения и светофоры. Однако, по словам Патрикеева, работа в этом направлении будет продолжаться и в этом году.

Наиболее важным направлением деятельности уполномоченного по правам человека в регионе является защита прав граждан с инвалидностью.

«В прошлом году была подготовлена специальная аудиоброшюра для незрячих граждан, содержащая знания о правах человека», - отметил Патрикеев. В целом внимание аппарата уполномоченных было направлено на оказание юридических консультаций инвалидам. Кроме того, омбудсмен занимался контролем специально оборудованных рабочих мест, а также кнопок и пандусов в различных муниципалитетах региона. По словам Патрикеева, в прошлом году было обустроено 80 рабочих мест для инвалидов, еще столько же — в планах на этот год.

«В этом году мы впервые подготовили правозащитную карту, которая содержит информацию из обращений в прокуратуру, аппарат правительства и уполномоченного, а также в органы власти по наиболее тревожащим моментам. В карте изложены проблемы по каждому из районов области», - рассказал Патрикеев.

Не осталось без внимания омбудсмена и строящийся в Мурманске филиал Нахимовского училища.

«Интересовали не столько вопросы строительства — я убедился, что оно идет по графику — сколько бытовые условия», - отметил Патрикеев и передал для ознакомления депутатам областной Думы брошюру с подробным описанием условий проживания в училище.

Парламентарии положительно оценили проделанную аппаратом омбудсмена работу в минувшем году и проголосовали за принятие его доклада.