Найденные под Кольским мостом собаки умерли от инъекций неизвестного препарата

18 Мая 2017 года, 12:50

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Причиной гибели собак, найденных неподалеку от Кольского моста в минувшие выходные, стали инъекции препарата неизвестного происхождения, об этом «Би-порту» рассказал начальник Кольской ветстанции Евгений Кашицын.

Вскрытие животных провели специалистами Мурманской облветлаборатории и Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

«У всех животных обнаружены следы инъекции какого-то препарата неизвестного происхождения. Согласно заключению, смерть животных наступила в результате паралича дыхательного центра. Проще говоря, животные погибли не от травм, им введена инъекция препарата, после чего произошла асфиксия и, как следствие, кровоизлияние слизистых оболочек. Ни переломов, ни травм, несовместимых с жизнью, у животных не было», - пояснил Кашицын.

Результаты вскрытия были переданы в правоохранительные органы, проверка по данному инциденту продолжается. Напомним, что за последнюю неделю в области произошло ещё три случая обнаружения свалок мёртвых животных.