Капитана атомного ледокола «50 лет Победы» наградили знаком «Почётный полярник»

18 Мая 2017 года, 13:04

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - В Росатомфлоте состоялась торжественная церемония награждения нагрудным знаком «Почетный полярник» капитана атомного ледокола «50 лет Победы» Олега Щапина. Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша поблагодарил Олега Щапина за высокий профессионализм и пожелал ему успехов в деле обеспечения безопасных проводок в Арктике.

Капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Олег Щапин работает в атомном ледокольном флоте с 1990 года. В разные годы он трудился на атомных ледоколах «Арктика» и «Россия».

В августе 2010 года Олег Михайлович участвовал в экспериментальной проводке по Северному морскому пути крупнотоннажного танкера «СКФ Балтика». Арктическая часть маршрута судна была пройдена досрочно.