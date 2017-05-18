Пулково упрощает предполетный досмотр для пассажиров без багажа

18 Мая 2017 года, 13:19

РОССИЯ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — С сегодняшнего дня Аэропорт Пулково запускает новую услугу Fast Track для пассажиров внутрироссийских авиарейсов без багажа. Теперь путешественники смогут воспользоваться коротким путем для попадания в зону вылета, пройдя предполетный досмотр в специально оборудованном пункте досмотра отдельно от основных потоков пассажиров.

Воспользоваться услугой могут пассажиры, вылетающие из аэропорта Пулково внутренними рейсами, зарегистрированные заранее и имеющие при себе распечатанный посадочный талон и путешествующие только с ручной кладью, без багажа и оружия.

Пункт Fast Track расположен в здании бывшего аэровокзала Пулково-1, справа от входа в VIP зал аэропорта. Вход осуществляется с улицы, на месте необходимо предъявить паспорт и посадочный талон и пройти предполетный досмотр в соответствии с требованиями безопасности, после чего пассажир попадает непосредственно в зал вылета внутренних линий.

«Новая услуга позволяет существенно экономить время и будет удобна для деловых пассажиров, как правило, регистрирующихся заранее и летающих в командировки только с ручной кладью, а также для путешественников, предпочитающих отправляться в дорогу налегке», - поясняет коммерческий директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Евгений Ильин.

Отмечается, что в течение первого месяца пункт внутреннего фаст-трека будет работать в тестовом режиме с 06:00 до 00:00, в этот период услуга будет предоставляться бесплатно.