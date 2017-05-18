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Валентин Балашов:

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Главная » НОВОСТИ » Россияне смогут контролировать использование своих паспортных данных
 
 
 
 
18 Мая 2017 года, 13:52

Россияне смогут контролировать использование своих паспортных данных


РОССИЯ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Единый портал персональных данных появится в России в 2019 году. Как сообщают «Известия», пользователи смогут проверить, кому они давали свои паспортные данные, и одним кликом запретить их дальнейшее использование. За ведение портала будет отвечать Роскомнадзор.

Появление ресурса должно решить проблему неконтролируемого сбора персональных данных. Планируется также разработать требования к сбору персональных данных, рассказал президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Однако, по его мнению, для создания нового портала нужно выработать ряд законодательных актов. В частности, об ответственности компаний, которые забудут внести на него необходимую информацию.

«У Роскомнадзора очень много обязанностей, у его представителей не всегда есть время заниматься персональными данными. Создание такого портала может ухудшить защиту персональных данных пользователей от утечек», - считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

С ним согласен и управляющий партнер компании «СофТраст», создателя Единой медицинской информационно-аналитической системы Московской области, Владимир Варфоломеев уверен, что создание портала будет технически несложным, если использовать авторизацию сайта госуслуг.

«Если идентифицировать другим способом, могут быть проблемы. У одних пользователей будут появляться данные о посещениях бизнес-центров, в которых они не были. И наоборот, кто-то оставит свои паспортные данные, но в своем личном кабинете их не увидит», - считает Варфоломеев.

Эксперты полагают, что 2019 год — это вполне реальный срок появления портала персональных данных.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Михаил Терещенко

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