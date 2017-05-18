Губернатор возмущена проблемой с мусором в Печенгском районе

18 Мая 2017 года, 14:00

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун посетила с рабочей поездкой Печенгский район. Поездка, по словам Ковтун, стала «одной из неприятных».

В частности, губернатора возмутила ситуация, сложившаяся в Луостари и других гарнизонах, о чем она написала в своём твиттере. Мусор здесь не вывозили уже две недели: жители населенных пунктов завалили почту главы региона фотографиями свалок.

Ковтун рассказала, что руководство управляющей компании не заключило договор с подрядчиком на вывоз мусора. Местным властям УК не подчиняется, однако это, по мнению Ковтун, не оправдание их бездействию. Для решения проблемы губернатор обратилась к командующему Северным флотом Николаю Евменову. Мусор в итоге был убран за одну ночь.

«Вы ждали, пока губернатор и командующий эту проблему решат? Почему проблема была так запущена? Для чего нужны вы, муниципальные служащие, если я должна выезжать на каждую мусорную кучу?», – обратилась Ковтун к муниципальным властям.