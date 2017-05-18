Источник загрязнения реки Кола удалось обнаружить

18 Мая 2017 года, 14:24

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Источник загрязнения реки Кола горюче-смазочными материалами обнаружен, сообщил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Он также отметил, что комиссия, созданная специально для разбирательства по данному факту, продолжает работу совместно с МЧС и администрацией Молочного.

«Источник загрязнения выявлен, с собственником продолжается работа. Пока конкретики нет, но можно сказать, что большого загрязнения не видно — там очень маленький ручеёк, но в любом случае надо принимать меры по ликвидации», - пояснил «Би-порту» Лихолат. Документы, составленные в отношении собственника загрязнившего реку объекта, переданы в межрайонную природоохранную прокуратуру.

Фото: oboi.me