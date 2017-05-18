Мурманская «Окраина» победила в Контрольной закупке

18 Мая 2017 года, 17:25

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - Вареники с вишней ТМ «Окраина» победили в программе «Контрольная закупка» Первого канала. Об этом «Би-порту» сообщили в компании. В соревновании за звание лучшего продукта приняли участие вареники с вишней торговых марок «Братцы Вареники», «Качественные Продукты», «От Ильиной», «Окраина» и «У Палыча».

Уже на этапе отборочного тура, членами жюри которого являются обычные покупатели, вареники с вишней «Окраины» заняли первое место. Покупатели отметили большое количество начинки и нежное тонкое тесто.

В финале соревнования эксперты измерили массовую долю начинки в образцах – чем больше ее содержится, тем она вкуснее. Больше всего начинки оказалось окраинских варениках.

Итак, по итогам программы вареники с вишней «Окраины» стали лидером контрольной закупки.