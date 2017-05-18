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Главная » НОВОСТИ » Россияне смогут покупать алкоголь онлайн
 
 
 
 
18 Мая 2017 года, 14:40

Россияне смогут покупать алкоголь онлайн


РОССИЯ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Правительство поддержало легализацию дистанционных продаж алкоголя в интернете. Отзыв правительства подписан заместителем председателя правительства, руководителем аппарата Сергеем Приходько, сообщают «Известия». Таким образом, внесенный в Госдуму в июне 2016 года проект поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» поддерживается при условии его доработки.

Проект закона предлагает ввести новый вид лицензирования на розничную продажу алкоголя дистанционным способом. Полномочия по выдаче закрепляются за Росалкогольрегулированием, а сами лицензии будут выданы в том числе при наличии у соискателя складских помещений, лицензии на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, на закупку, хранение и поставки подобной продукции. Кроме того, организации обяжут фиксировать свои продажи в государственной системе учета ЕГАИС.

Неизвестно, согласен ли с проектом Минфин, пока неизвестно, но ранее Минфин предложил начать продажу в интернете алкоголя с вин и пива.

«Продажа товаров дистанционным способом является одним из наиболее развивающихся сегментов экономики», — сказано в отзыве правительства. Подчеркивается также, что принятие законопроекта позволит представителям малого и среднего бизнеса в сфере производства алкогольной продукции напрямую работать с конечным потребителем. Речь идет, в том числе, и о винодельческих хозяйствах Юга России и Крыма. Принятие закона также сможет привести к появлению цивилизованного дистанционного рынка сбыта легальной и качественной алкогольной продукции, считают в Кабмине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Машев

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