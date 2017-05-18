Депутаты завершили очередное заседание Мурманской областной Думы

18 Мая 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Очередное заседание Мурманской областной Думы завершено, сообщают в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, что в рамках заседания депутаты заслушали доклад областного уполномоченного по правам человека Александра Патрикеева.

Кроме того, парламентарии рассмотрели и приняли в окончательном чтении закон, который определяет основы правового регулирования оценки эффективности налоговых льгот. Они также поддержали принятие акта о добровольной пожарной охране в Мурманской области, который устанавливает источники формирования имущества охраны.

Ещё один принятый сегодня депутатами закон закрепляет отдельные вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов, а также исключает возможность двусмысленного толкования некоторых норм.

Кроме того, Дума приняла обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, главе Минздрава Веронике Скворцовой и председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталье Стадченко о направлении Мурманской области средств, зарезервированных в составе нормированного страхового запаса Федерального ФОМС на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субвенций.