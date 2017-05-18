«Ростелеком» поможет северянам перевезти домашние услуги связи на новый адрес

18 Мая 2017 года, 15:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - «Ростелеком» запустил новый удобный digital-сервис «Онлайн-переезд», который помогает абонентам компании при переезде сохранить привычный набор домашних телеком-услуг без посещения офиса.

Сервис работает при переезде не только в границах одного города или населенного пункта, а также региона в целом и по Северо-Западному федеральному округу.

Чтобы воспользоваться «Онлайн-переездом», абоненту достаточно оформить заявку на сайте pereezd.rt.ru. После этого службы «Ростелекома» самостоятельно организуют «переезд» услуг «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» и «Домашний телефон» на новый адрес. В заявке нужно указать адрес выезда и въезда, предпочтительные даты отключения и подключения услуг. На сайте можно отслеживать выполнение заявки.

Ранее абоненту необходимо было обратиться в офис компании по старому месту жительства для расторжения договора, а потом снова идти в офис, чтобы всё заново оформить и подключить по новому адресу.

В рамках нового сервиса абонент получает:

подключение услуг по новому адресу в удобное время;

сохранение истории покупок и бонусов;

50-процентную скидку на оплату услуг в течение двух месяцев;

сохранение оборудования (роутера и/или ТВ-приставки) со своими настройками, либо возможность его обновить.

В настоящее время «Онлайн-переезд» доступен в пилотном режиме во всех регионах Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». Постепенно он будет запускаться в других филиалах компании.

Получить дополнительную информацию и оформить заявку на «Онлайн-переезд» можно на сайте pereezd.rt.ru и по телефону 8-800-100-0-800.