В Мурманской области сократилась задолженность по зарплате

18 Мая 2017 года, 16:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области сократилась задолженность по заработной плате. Как сообщили в прессс-службе правительства региона, сокращение произошло за счёт погашения задолженности в мурманском подразделении АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в размере 102 млн рублей.

Всего с начала года в результате целенаправленных действий регионального правительства и оперативной работы членов рабочей группы удалось погасить задолженность по заработной плате в размере 351 млн рублей перед работниками 13 предприятий региона.

Фото: svopi.ru