Туристический потенциал Крыма представят в Мурманской области

18 Мая 2017 года, 17:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоится презентация туристического потенциала Республики Крым. Она организована в рамках реализации Соглашения между Правительством Мурманской области и Советом Министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Крымская делегация представит, в частности, летние программы пляжного отдыха, делового туризма, экскурсионные, лечебные и оздоровительные программы.

Презентация состоится 25 мая. Ее проводят делегация Республики Крым совместно с Министерством экономического развития Мурманской области и региональным Министерством развития промышленности и предпринимательства.