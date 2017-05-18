В Мурманске пройдут общегородские субботники

19 Мая 2017 года, 08:05

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 19 и 20 мая пройдут общегородские субботники. Так, в пятницу в конце рабочего дня участие в уборке города примут мэр города Дмитрий Филиппов и глава администрации Андрей Сысоев, а также сотрудники Совета депутатов, администрации города, административных округов и муниципальных учреждений.

Присоединиться к субботникам приглашают и всех мурманчан. Каждый может в эти дни выйти в свой двор и привести в порядок придомовую территорию, ближайший сквер, палисадник. За рабочим инвентарем можно обратиться в свою управляющую организацию.