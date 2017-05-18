Растаял снег, на мурманских дорогах «заколосились» ямы

19 Мая 2017 года, 08:35

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Ямы на дорогах Мурманска и Мурманской области – дело, как ни печально, обычное. Большие, маленькие, заложенные кирпичами или «инновационной» асфальтовой крошкой – их есть в областном центре на любой вкус. Но знали ли мурманчане, какой сюрприз их ждёт на улице Инженерной около дома №2? Знали бы, то обошли бы яму «вброд».

Жители города рассказали, как практически лишились колеса на своём автомобиле, угодив в яму, глубина которой в некоторых местах составляет не менее полутора метров. Увидеть преграду и оценить её опасность не представлялось возможным, поскольку яма была наполнена водой. Теперь по меньшей мере двум автомобилям, запечатлённым на видео, предстоит недешёвый ремонт.