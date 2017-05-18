Ковтун признала работу властей Печенгского района неудовлетворительной

19 Мая 2017 года, 08:50

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун признал работу властей Печенгского района неудовлетворительной. Такой вывод она сделала по итогам поездки в муниципальное образование.

«Местным властям в Печенгском районе надо очень хорошо подумать о собственной состоятельности и о том, отвечают ли они сегодня требованиям, которые к ним предъявляют люди», - сказал Марина Ковтун.

Как ранее сообщал «Би-порт», глава региона выразила недовольство ситуацией с мусором в селе Луостари и доступностью медицины в посёлке Никель.

Людям надо строже спрашивать с местных властей, заявила губернатор.