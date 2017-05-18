Подозрительным предметом у Нахимовского училища в Мурманске оказался 130-мм снаряд

19 Мая 2017 года, 09:48

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Подозрительным предметом, который обнаружили на строительной площадке филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, оказался боевой 130-мм артиллерийский снаряд. Об этом «Би-порту» сообщили в УФСБ по Северному флоту. Напомним, сообщение о находке поступило экстренные службы города 10 мая.

Снаряд был извлечён из грунта и вывезен со строительной площадки для утилизации взрывотехниками Росгвардии. На следующий день инженерными подразделениями Северного флота произведено дополнительное обследование участка территории. Иных взрывоопасных предметов выявлено не было.