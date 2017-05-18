Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее

19 Мая 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоится бесплатный вебинар для поставщиков, подрядчиков, исполнителей в закупках, осуществляемых на торговой площадке модуль «Малые закупки». Об этом сообщили в комитете госзакупок Мурманской области. Вебинар пройдёт 6 июня 2017 года с 11 до 13 часов.

В рамках вебинара Комитет ознакомит участников с правилами работы на региональной торговой площадке Мурманской области «Модуль «Малые закупки», продемонстрирует все этапы участия в модуле: регистрация, поиск закупок, подписка на категории, участие в закупках. Участникам вебинара будет предоставлена возможность задать вопросы в чате, и получить ответы квалифицированных специалистов в режиме on-line.

Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке. После регистрации на указанную почту будет отправлена ссылка для входа на мероприятие, пройдя по которой можно будет присоединиться к вебинару.

Телефоны для справок:

- вопросы по регистрации участников на вебинар (8152)486-901;

- вопросы по мероприятию (8152)486-858.

Комитет также предлагает оформить бесплатную подписку на получение новостей о запланированных вебинарах, для этого необходимо отправить запрос с указанием наименования организации, ФИО, контактный номер телефона, e-mail по адресу: skryabina@gov-murman.ru.