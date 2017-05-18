Жители Луостари рассказали Марине Ковтун о проблемах поселка

19 Мая 2017 года, 10:23

ЛУОСТАРИ/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Жители поселка Луостари рассказали губернатору Марине Ковтун о проблемах, сложившихся в их гарнизоне.

«Раньше такого не было, а сейчас не поймешь, с кого спрашивать. Этот мусор, запах от него, дикие собаки, подъезды, которые не ремонтируются, вода горячая желтая, крыши текут, мыться невозможно. Деньги берут, а толку? Управляющие компании меняются постоянно», – возмущаются местные.

Ковтун пояснила, что в проблеме с вывозом мусора виновата местная управляющая компания – подразделение «Мурманский» ООО «Главное управление жилищным фондом». Ее руководство компании не заключило договор с новым подрядчиком на вывоз мусора. Конкурс был проведен с опозданием 16 мая, контракт будет заключен 22 мая. УК находится в ведении Министерства обороны, местным и региональным властям она не подчиняется.

Для решения проблемы губернатор обратилась к командующему Северным флотом Николаю Евменову. Мусор в итоге был убран за одну ночь. Впрочем, как уверяют жильцы, такая ситуация складывается уже далеко не впервые.

«Меня удивляет позиция муниципальной власти. Мне приходится через командующего Северным флотом приводить в чувства людей, чтобы найти между собой коммуникации и договориться, как мусор убирать. Я должна на каждую мусорную кучу прилетать? Вы в своем уме?», – обратилась Ковтун к местным властям.

Проблема с ремонтом домов и ржавой водой тоже сводится к тому, что и котельная, и жилой фонд находятся в ведении Минобороны, пояснила глава региона. Однако, по ее мнению, муниципальные власти не должны запускать ситуацию и ждать, «пока губернатор и командующий эту проблему решат».

«Я работаю здесь с 2010 года. Тогда было другое руководство – Минобороны, и вектор был направлен на передачу жилых домов муниципалитету. Потом этот вопрос приостановился. Я считаю, что без передачи их в муниципальный фонд мы не сможем здесь навести порядок, – возражает глава администрации Печенгского района Эдуард Затона. – Мы только пользуемся нормальным отношением с командованием и как-то организационно можем помочь».

Кроме того, Ковтун поручила разобраться с подъемом к почте, по которому «невозможно подняться, особенно зимой».