Долг перед 12 сотрудниками мурманской компании превысил один миллион рублей

19 Мая 2017 года, 10:42

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – В мировой суд направлено уголовное дело в отношении Алексея Киселева. Его долг по заработной плате перед 12 сотрудниками ООО «Связь Профи», превышает один миллион рублей. Он свыше двух месяцев не выплачивал зарплату в полном объеме, также как и иные выплаты, предусмотренные законом.

Руководителю организации инкриминируется вторая часть статьи 145.1. В прокуратуре Мурманской области сообщили, что санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

В 2016 году прокуратура Первомайского округа проводила проверку по аналогичному делу в отношении руководства «Связь Профи», тогда сумма ущерба перед работниками составляла 375 тысяч рублей.

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