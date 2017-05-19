Сбор руководства Северного флота начался в Североморске

19 Мая 2017 года, 11:45

СЕВЕРОМОРСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ — Учебно-методический сбор руководящего состава Северного флота начался сегодня во флотской столице. Как сообщают в пресс-службе Северного флота, мероприятие традиционно проводится перед началом нового периода обучения для определения основных направлений служебной деятельности командующих объединениями, командиров и начальников штабов соединений, начальников органов военного управления флота.

Одной из основных целей сбора стало совершенствование методов работы руководящего состава флота по управлению группировками подчиненных сил и межвидовыми группировками войск. В частности, речь идет о решении задач обеспечения военной безопасности государства, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе сбора также планируется выработать единство взглядов по работе органов военного управления объединенного стратегического командования Северного флота по методам работы руководящего и оперативного состава флота и объединений.

Кроме того, в рамках сбора состоится нескольких учебно-методических мероприятий, а также в соединении ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота развёрнута выставка образцов военной техники, вооружения и специальных средств.