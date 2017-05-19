Мурманская область попала в ТОП-10 регионов по уровню благосостояния семей

19 Мая 2017 года, 11:56

РОССИЯ/ 19 мая/ БИ-ПОРТ — Мурманская область вошла в десятку регионов с наилучшими показателями благосостояния семей, об этом свидетельствуют данные РИА Рейтинг.

Как отмечается в исследовании, практически во всех регионах уровень заработных плат в 2016 году увеличивался, опережая рост жизненно необходимых расходов и сокращая долю семей, находящихся на грани выживания, о чем и свидетельствует рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2016 года. Данные рассчитывались по остатку денежных средств семьи, получаемых в виде заработной платы, после минимальных расходов на основании данных Росстата. В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум. Для семьи с двумя детьми расчет производился путем сложения средней в регионе номинальной заработной платы двух взрослых человек по итогам года и вычитанием из получившейся суммы двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения и двух – для детей. Полученный результат выступает в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ.

Мурманская область заняла в рейтинге десятое место. Так, после минимальных расходов у заполярной семьи с двумя детьми и обоими работающими родителями по данным исследования должно остаться чуть более 40 тысяч рублей ежемесячно. Отмечается, что Мурманская область в прошлом году вытеснила из десятки лидеров Московскую область благодаря росту свободного денежного остатка семей на 19%.

«К регионам-лидерам рейтинга благосостояния семей традиционно относятся представители Севера, где высокие зарплаты являются своеобразной компенсацией сурового климата», - отмечают составители рейтинга.