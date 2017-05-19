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Главная » НОВОСТИ » Минэкономразвития выступает против запрета продаж непищевой спиртосодержащей продукции
 
 
 
 
19 Мая 2017 года, 12:50

Минэкономразвития выступает против запрета продаж непищевой спиртосодержащей продукции


РОССИЯ/ 19 мая/ БИ-ПОРТ — Минэкономразвития выступил против ограничений, предлагаемых российским правительством в части регулирования продажи спиртосодержащей бытовой химии и парфюмерии. Правительство предложило наделить органы государственной власти субъектов Федерации полномочиями по введению ограничений условий и мест розничной продажи продукции, предусматривающие в том числе и полный запрет на её продажу. Это следует из законопроекта правительства, поступившего в Минэкономразвития, рассказал источник в ведомстве.

Как сообщают «Известия», по мнению Минэкономразвития, запрет на оборот любого товара, в том числе и спиртосодержащей непищевой продукции, в связи с его применением не по назначению, представляется необоснованным и нецелесообразным. Речь идёт о широкой номенклатуре продукции — парфюмерно-косметической, бытовой химии и средствах личной гигиены, стеклоомывающих и противообледенительных средствах, лакокрасочных материалах и другой подобной продукции.

«Учитывая, что вышеперечисленная продукция при ее использовании по назначению не представляет опасности для человека, установление предлагаемых ограничений на продажу такой продукции представляется избыточным», - считает источник в Минэкономразвития.

Напомним, что с конца 2016 года в рамках борьбы с алкогольными суррогатами в России приостановлена продажа части спиртосодержащих непищевых жидкостей. Поводом стало массовое отравление метанолом в Иркутске. В апреле запрет был продлен федеральным Роспотребнадзором еще на 90 дней.

В Роспотребнадзоре отмечают, что под ограничения не попадают стеклоомывающие жидкости, средства личной гигиены со спиртом, исключающие их употребление как алкоголя. Эксперты, однако, полагают, что запрет Роспотребнадзора не содержит конкретных наименований, описаны лишь характеристики продукции — поэтому назвать товарные наименования сложно. Кроме того, сейчас легальная продукция парфюмеров не попадает под запрет Роспотребнадзора, аптечную розницу эти меры также не затрагивает, поскольку покупатели переориентируются на таблетированные формы и другие лекарства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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