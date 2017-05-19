Правила работы пожарных-добровольцев в России изменились

19 Мая 2017 года, 13:40

РОССИЯ/ 19 мая/ БИ-ПОРТ — Правила, действующие в отношении добровольной пожарной охраны, существенно изменились вступившим в силу в этом месяце федеральным законом. В частности, ужесточился ряд требований к добровольцам.

Так, если раньше участие в тушении пожара, оказании первой помощи и проводить спасательные работы являлось их правом, то теперь становится обязанностью. С другой стороны, теперь у добровольных пожарных появились дополнительные льготы и компенсации.

Напомним, что закон о создании добровольных пожарных дружин был принят Госдумой в 2011 году. Сегодня около 160 тысяч добровольных пожарных помогают профессионалам и тушат пожары, на круглосуточное дежурство ежедневно заступают почти 60 тысяч добровольцев, а в их распоряжении около 26 тысяч единиц пожарной и приспособленной для тушения огня техники. Однако сейчас возникла необходимость корректировки законодательства по данному вопросу.

Как рассказал «Известиям» председатель Центрального совета общества пожарной охраны Владимир Кудрявцев, в новом законе четко определены и разграничены понятия добровольных пожарных дружин и команд. В обоих случаях это территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее участие в профилактике, тушении пожаров и аварийно-спасательных работах. Разница в том, что дружина оснащена первичными средствами пожаротушения и пожарными мотопомпами, а команда имеет на вооружении пожарный автомобиль с приспособленными для тушения техническими средствами.

«Введено новое понятие «участие в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ» и «участие в профилактике пожаров». Кроме того, теперь по решению работодателя добровольным пожарным может предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня», - поясняет Кудрявцев.

Закон также дает возможность органам власти и местного самоуправления из своего бюджета возмещать добровольцам расходы на использование личного транспорта и проезд, если эта поездка была связана с пожарами и другими ЧП. При этом стала необязательной регистрация объединений пожарной охраны в ЕГРЮЛ, а согласование режима службы теперь можно получить у начальника местного пожарно-спасательного гарнизона. Кроме того, в стране теперь появится сквозной реестр добровольцев, чтобы не было «мертвых душ». Сейчас, по официальным данным, в России около миллиона добровольцев, которых предстоит проверит, протестировать и случае необходимости обучить и присвоить разряд.