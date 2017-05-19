Абоненты «Мегафон», «Билайн» и Yota жалуются на сбои в работе сетей

19 Мая 2017 года, 14:08

РОССИЯ/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Операторы «Мегафон», «Билайн» и Yota испытывают массовый сбой в работе сети в ряде регионов. Об этом сообщается в официальных Twitter-аккаунтах операторов.

«На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — цитирует «Интерфакс» сообщение «Мегафона».

Временные сложности наблюдаются только с голосовой связью, пишут «Вести.ru», ссылаясь на пресс-службу «Мегафона». Мобильный интернет работает в нормальном режиме.

Эксперты оператора предположили, что возможная причина сбоя — обновление ОС Android на смартфонах абонентов.

«У нас в регионе обращений по поводу сбоя не зарегистрировано. Мы смотрим социальные сети, там тоже ничего не пишут», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе Мурманского РО «МегаФон».

По данным РИА Новости, вслед за «Мегафоном» о неполадках в сетях информировали «Билайн» и Yota. Компании обещают все исправить в ближайшее время.

«В данный момент есть неполадки, очень извиняемся, — говорится в микроблоге «Билайна». — О ситуации знаем, уже работаем над исправлением. В ближайшее время все починим».

Фото: Twitter