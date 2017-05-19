Шантажист требовал 900 000 евро с семьи М.Шумахера

19 Мая 2017 года, 19:14

На днях состоялся суд над человеком, который угрожал семье Михаэля Шумахера и требовал 900 000 евро. Как пишет издание Blick, в прошлом году Корина Шумахер, супруга Михаэля, получила угрожающее электронное письмо от некоего Хусейна Б. Blick приводит отрывок письма:

«У вас срок до 31 марта 2016 года. Если мы не получим к этой дате деньги, то убьем ваших детей тем или иным способом. В Формуле-4 может многое случиться».

Мик Шумахер, сын Корины и Михаэля, активно делает карьеру в автоспорте и сейчас выступает в Формуле-4. В письме злоумышленник намекал именно на Мика, намереваясь каким-то образом подстроить аварию на трассе.

Супруга Михаэля немедленно обратилась в полицию. К счастью, вычислить злоумышленника не составило труда, так как он в письме оставил номер своего личного банковского счета. Приятная ошибка!

В итоге следователи довольно быстро нашли и задержали шантажиста. Суд приговорил вымогателя к году и девяти месяцам условно. Кроме того, подсудимый обязан выплатить штраф в размере 4500 евро, провести 50 часов на общественных работах и пройти курс по психотерапии.

Михаэль Шумахер разбился на горнолыжном склоне в декабре 2013 года. Семикратный чемпион мира остался жив, но получил тяжелейшие травмы головы и впал в длительную кому. На данный момент какие-либо достоверные сведения о здоровье Шумахера невозможно получить, так как семья спорстмена приняла решение сообщать прессе только о важных событиях, касающихся состояния Михаэля.