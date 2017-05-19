В Мурманской области зарегистрировано более 800 «Волонтёров Победы»

19 Мая 2017 года, 15:44

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела Марина Ковтун, был рассмотрен отчет о результатах деятельности министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям в 2016 году.

В числе основных достижений исполняющий обязанности министра Глеб Шинкарчук отметил обеспечение взаимодействия правительства и губернатора с органами местного самоуправления, с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Мурманской области», с Мурманской областной Думой, политическими партиями, а также разработку механизма реализации проектов по поддержке местных инициатив.

В прошлом году министерство профинансировало 19 программ и проектов общественных объединений, направленных на поддержку молодежных инициатив, патриотическое воспитание, гармонизацию межэтнических отношений. Так, на базе Дома дружбы общественные объединения провели свыше 30 мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, в которых приняли участие около 1600 человек.

«В 2016 году создано Мурманское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Действуют 17 муниципальных штабов движения, зарегистрировано более 800 волонтеров. В мероприятиях «Волонтеров Победы» приняли участие более 15 тысяч человек по всему региону. Деятельность отделения в Мурманской области признана одной из самых результативных в 2016 году», – подчеркнул Шинкарчук.

Одной из основных задач министерства в 2017 году глава ведомства назвал формирование и подготовку делегации Мурманской области к участию в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре в Сочи.

Марина Ковтун поручила министерству содействовать в обновлении формата взаимодействия молодежи региона с органами власти, в частности молодежного парламента. Она также предложила главам муниципальных образований создавать молодежные парламенты в муниципалитетах. Как отметила глава региона, это позволит воспитать достойную смену представителям депутатских корпусов.