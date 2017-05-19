Мурманские морские биологи открыли «школу» для обучения тюленей

19 Мая 2017 года, 16:30

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ — Ученые Мурманского морского биологического института разработали уникальную программу обучения тюленей. Как рассказал ТАСС заместитель гендиректора Мурманского морского биологического института (ММБИ) Дмитрий Ишкулов, «студенты»-тюлени могут стать исследователями, военными или спасателями.

«Мы разрабатываем методики, с помощью которых как наши «тренеры», так и специалисты других организаций могут обучать ластоногих выполнять довольно широкий спектр действий. Сейчас уже можно использовать животных для охраны объектов, помощи при ЧС, в научных исследованиях и других сферах», - говорит Ишкулов. Сейчас ММБИ обучает пять животных, каждое из которых обладает собственным характером. Отлавливают их еще маленькими на льду Арктики. Особенности характера каждого животного натолкнули ученых на идею о том, что определять способности и наклонности тюленей и других морских млекопитающих можно еще в детстве, когда их щенками находят на льдинах, однако пока эти идеи находятся в стадии наработок.

Изучением и обучением тюленей мурманские морские биологи занимаются уже не первый десяток лет. При их поддержке был создан единственный в регионе океанариум. Кроме того, ещё в 1980-е годы ММБИ проводил работы совместно с ВМФ, чтобы изучить возможности использования животных для инспекции и охраны различных объектов — животные могут охранять корабли и морские базы.

Спектр применения навыков тюленей и вне военного сектора довольно широк. Например, ластоногие могут проверять различные подводные объекты, проплаывая вдоль них и, если обнаружится утечка, ставить в этом месте специальную метку и «сообщать» о неполадке человеку. Они могут искать под водой людей и набрасывать на них удерживающие устройства. Кроме того, закрепленные на тюленях датчики измеряют параметры воды и снимают другие данные на разных глубинах по пути следования тюленей, передавая информацию для дальнейшей обработки.

Фото: © Мурманский морской биологический институт