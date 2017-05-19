Первая дрейфующая полярная станция была открыта 80 лет назад

21 Мая 2017 года, 10:00

РОССИЯ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ — Сегодня Россия отмечает День Полярника. Праздник был установлен в 2013 году указом Президента в связи с датой открытия 21 мая 1937 года первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1».

80 лет назад Герой Советского Союза лётчик Михаил Васильевич Водопьянов высадил на лёд вблизи Северного полюса специалистов для организации первой в мире дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». Руководителем экспедиции стал Ивана Дмитриевича Папанина, в её состав вошли гидробиолог Петр Петрович Ширшов, геофизик Евгений Константинович Фёдоров и радист Эрнст Теодорович Кренкель.

Созданная в районе Северного полюса станция через 9 месяцев или 274 дня дрейфа на юг была вынесена в Гренландское море. В целом льдина проплыла более двух тысяч км. По итогам экспедиции полярникам было присвоено звание Героев Советского Союза.