Сегодня в Заполярье до +7°

20 Мая 2017 года, 09:09

МУРМАНСК/20 мая/БИ-ПОРТ – Сегодня в Заполярье облачная с прояснениями погода. Местами дождь, на севере области с мокрым снегом. Ветер северо-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха +2+7°.

Как сообщают синоптики, 20 мая и ночью 21 мая погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, местами осадки. Преобладающая температура воздуха 20 мая +2+7° в течение суток, ночью 21 мая от +2 до -3°. Днем 21 мая циклон потеряет свою активность, сместится на восток и воздух в нашем регионе прогреется до +6+11°.

Сейчас в Мурманске +2; Ветер: с 9-14 м/с; Давление: 758 мм.рт.ст; Уровень радиации: 10 мкр/ч.