На Северном флоте наградили лучших по результатам начальной военной подготовки

20 Мая 2017 года, 11:16

СЕВЕРОМОРСК/20 мая/БИ-ПОРТ - На Северном флоте завершились учебные сборы по начальной военной подготовке с допризывной молодёжью, сообщает пресс-служба Северного флота.

На авиабазе флота в гарнизоне Североморске-1 прошла торжественная церемония награждения лучших участников по результатов по начальной военной подготовке школьников 10-х классов ЗАТО г. Североморск.

Итоги подводились в командном и личном зачёте среди учащихся семи МБОУ ЗАТО г. Североморск. Оценивались военные знания и навыки будущих призывников, приобретённые ими в ходе этих учебных сборов.

Ежегодно учебные сборы для школьников 10-х классов ЗАТО г. Североморск организуются и проводятся командованием Северного флота и отделом военного комиссариата Мурманской области по городам Североморск и Островной совместно с администрацией закрытого административно-территориального образования. Так старшеклассников готовятк службе в Вооружённых Силах Российской Федерации.