20 Мая 2017 года, 14:21

МУРМАНСК/20 мая/БИ-ПОРТ - В Год Экологии в Мурманске появится устройство для зарядки электромобилей. Сообщается, что такой подарок этим летом столице Заполярья преподнесет Международное Объединение Bellona. «Зарядку» предоставят владельцам особенных автомобилей на безвозмездной основе.

В 1989 году организация закупила в Швейцарии и ввезла в Норвегию первый электромобиль. Такие автомобили не могли преодолевать расстояние более чем в 45 километров без подзарядки. А подзарядка занимала более восьми часов. По словам генерального менеджера «Беллоны» Нильса Бемера, сегодня по дорогам Норвегии ездит более 100 000 электромобилей.

«Это очень значительный показатель для страны с населением в 5 млн человек. 100 000 автомобилей без выхлопной трубы, никаких загрязнений в окружающую среду. Почему не сделать подобное в Мурманске?», - рассказал он на недавно прошедшем семинаре по возобновляемой энергетике на Кольском полуострове.

Инициативу поддержал заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

«Развитие экологически чистого транспорта – очень хорошая инициатива, но что должно появиться раньше – инфраструктура для зарядки электромобилей, или сначала нужно, чтобы было, что заряжать?», - сказал он.

Первое стационарное зарядное устройство будет установлено на территории отеля Парк Инн Полярные Зори. Воспользоваться ей совершенно бесплатно смогут владельцы электромобилей, а также гибридных автомобилей с возможностью подзарядки от электросети (Plug-in Hybrid) летом этого года. В зависимости от автомобиля, полная его зарядка будет занимать от 5 до 8 часов.

По неофициальным данным, сейчас в Заполярье не менее пяти электромобилей. «Беллона» просит откликнуться владельцев электрокаров, которые уже успели испытать такие авто в суровых климатических условиях.