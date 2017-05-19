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Жизнь в Мурманске


Сари
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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

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Главная » НОВОСТИ » В Заполярье в этом сезоне не зарегистрировано ДТП с участием велосипедистов
 
 
 
 
20 Мая 2017 года, 16:24

В Заполярье в этом сезоне не зарегистрировано ДТП с участием велосипедистов


МУРМАНСК/20 мая/БИ-ПОРТ - На территории Мурманской области ДТП с участием велосипедистов не зарегистрировано, но правила водители двухколесного транспорта нарушают регулярно.   Они пересекают проезжую часть по своим собственным правилам и там, где им вздумается, рассказывают сотрудники ГИБДД.

Прежде чем начинать движение, убедитесь, что велосипед технически исправен, руль и тормоза работают. Не забудьте о защитной экипировке. Шлем, налокотники и наколенники обязательны. Запрещается управлять велосипедами на дороге людям моложе 14 лет. Велосипедистам разрешено движение только по ближайшей к обочине стороне крайней правой полосы попутного направления.

Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Проезжать по «зебре» нельзя, передвигаться только пешком. В случае нарушения этого требования велосипедист не имеет преимущества в движении.

Кроме того, за нарушение Правил дорожного движения каждый велосипедист несет административную ответственность и может быть оштрафован в соответствии со ст. 12.29 КоАП ч. 2 и ч. 3 на сумму от 800 до 1500 рублей.

 

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