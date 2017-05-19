В Заполярье в этом сезоне не зарегистрировано ДТП с участием велосипедистов

20 Мая 2017 года, 16:24

МУРМАНСК/20 мая/БИ-ПОРТ - На территории Мурманской области ДТП с участием велосипедистов не зарегистрировано, но правила водители двухколесного транспорта нарушают регулярно. Они пересекают проезжую часть по своим собственным правилам и там, где им вздумается, рассказывают сотрудники ГИБДД.

Прежде чем начинать движение, убедитесь, что велосипед технически исправен, руль и тормоза работают. Не забудьте о защитной экипировке. Шлем, налокотники и наколенники обязательны. Запрещается управлять велосипедами на дороге людям моложе 14 лет. Велосипедистам разрешено движение только по ближайшей к обочине стороне крайней правой полосы попутного направления.

Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Проезжать по «зебре» нельзя, передвигаться только пешком. В случае нарушения этого требования велосипедист не имеет преимущества в движении.

Кроме того, за нарушение Правил дорожного движения каждый велосипедист несет административную ответственность и может быть оштрафован в соответствии со ст. 12.29 КоАП ч. 2 и ч. 3 на сумму от 800 до 1500 рублей.