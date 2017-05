Продолжение фильма «Мама Миа!» выйдет на экраны в 2018 году

20 Мая 2017 года, 17:27

МИР/20 мая - Продолжение фильма-мюзикла по мотивам творчества группы ABBA «Мама Миа!» выйдет на экраны в 2018 году, сообщает Associated Press.

Кинокомпания Universal Pictures сообщила, чтокартина «Mamma Mia: Here We Go Again!» («Мама Миа! Это снова мы») вернется с прежним актерским составом, а также с оригинальным саундтреком из песен ABBA. Релиз запланирован на 20 июля 2018 года.

В фильме «Мама Миа!» 2008 года снимались Мэрил Стрип, Аманда Сейфрид, Пирс Броснан и Колин Ферт, картина собрала в прокате более $609. Переговоры о сиквеле продолжались многие годы.

Сценаристом и режиссером станет Ол Паркер, автор картины «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических».