СМИ: Рогозин заявил о планах России отказаться от модернизации старого вооружения

20 Мая 2017 года, 18:28

РОССИЯ/20 мая - Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в новой программе вооружения планирует отходить от модернизации старых образцов вооружения. Об этом он сказал в интервью программе «Вести в субботу».

«Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения. Хотя надо сказать, что модернизация — это такое же нормальное явление, как создание новых образцов», — отметил вице-премьер.

При этом Рогозин подчеркнул, что модернизации «не должно быть бесконечное множество».

«Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения», — пояснил он.