Антарктида рискуют превратиться в зеленый континент

21 Мая 2017 года, 12:11

МИР/21 мая - Изменение климата может превратить Антарктиду в зеленый континент, пишет The Guardian.

Исследование показало, что за последние 50 лет темпы роста растений увеличились, а дальнейшее потепление может привести к быстрым изменениям экосистемы.

Ученые, изучающие темпы роста мха, пришли к выводу, что у континента есть «зеленое» будущее.

«Антарктида не станет полностью зеленой, но она будет зеленее, чем сейчас», — отметил Мэт Эймсбери, один из авторов исследования из Эксетерского университета.

По мнению ученых, мхи являются очень эффективными колонизаторами новых районов, высвобождаемых из-за отступления ледников.