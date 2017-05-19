Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником

РОССИЯ/21 мая/БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников и коллектив Росгидромета с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.
Путин отметил вклад в укрепление международного сотрудничества, в реализацию совместных проектов по сохранению уникальных природных ресурсов Арктики и Антарктики.
В поздравительной телеграмме президент подчеркнул, что этот праздник является данью признания выдающихся заслуг представителей самых разных профессий, посвятивших свою жизнь освоению Арктики и Антарктики.
«В нынешнем году, объявленном Годом экологии, эта работа имеет особое значение», — отметил президент.