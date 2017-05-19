Следствие: автомобиль ППС совершил наезд на ребенка

21 Мая 2017 года, 15:23

МУРМАНСК/21 мая/БИ-ПОРТ - Днем 19 мая во дворе одного из домов на улице Первомайской в Мурманске служебный автомобиль ППС совершил наезд на ребенка. Пострадавший 8-летний мальчик с травмами был доставлен в больницу.

Сейчас следователи СКР выясняют обстоятельства произошедшего.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка, направленная на установление причин и обстоятельств, приведших к получению травм 8-летним мальчиком в результате ДТП с участием служебного автомобиля ППС», - сообщает СУ СК России по Мурманской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.