ГИБДД: погибшая в ДТП девушка не была пристегнута

МУРМАНСК/21 мая/БИ-ПОРТ – Минувшей ночью в ДТП на автодороге Р-21 «Кола» (1378 км) погибла девушка.
Как «Би-порту» рассказали в УГИДД по Мурманской области, 29-летняя девушка направлялась в сторону Санкт-Петербурга за рулем Volkswagen Golf. По неустановленной причине около 3 часов ночи автомобиль выехал на «встречку», съехал в кювет и перевернулся. Водитель вылетела через лобовое стекло, так как не была пристегнута ремнями безопасности. От полученных травм пострадавшая скончалась. Проводится проверка. Подробности уточняются.