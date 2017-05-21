Мурманск: прогноз отключений на 22 мая

МУРМАНСК/ 21 мая - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 мая.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 22 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 23 МАЯ ул. Орликовой, 44, 45
С 9 ЧАСОВ 22 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 24 МАЯ пр. Кольский, 43
09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 26, 63, 65, 75
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.