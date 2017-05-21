Следствие проводит проверку по факту утопления мужчины в Ловозерском районе

22 Мая 2017 года, 08:15

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области проводит проверку по факту гибели мужчины на озере Чудзьявр в Лавозерском районе. Как ранее сообщал «Би-порт», мужчина провалился под лёд во время движения по ледяной поверхности озера на снегоходе. Тело погибшего было обнаружено вечером 21 мая.

«В настоящее время следствием установлена личность погибшего. Им оказался житель Ловозерского района Мурманской области, 1961 года рождения», - сообщили в Следственном комитете.

Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются лица, обладающие информацией о произошедшем.