546 работников из Полярного остались без зарплаты

22 Мая 2017 года, 10:00

ПОЛЯРНЫЙ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Следственным комитетом по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту задолженности перед сотрудниками предприятия Полярного. С момента ее начала руководством уже была обеспечена выплата заработной платы в размере 8 миллионов 440 тысяч рублей.

«Выплата коснулась 546 работников предприятия. По завершению проверки следствием будет принято процессуальное решение», – пояснили «Би-порту» в следственном комитете.

Это не первый подобный случай за прошедший месяц. В начале мая сотрудникам следственного управления СК РФ удалось обеспечить частичное погашение долга – из 13 миллионов перед сотрудниками другой организации.

Накануне стало известно, задолженность по заработной плате в Мурманске сокращается.

Фото: Twitter