Энергетики Апатитской ТЭЦ стали лучшими на Северо-Западе

22 Мая 2017 года, 10:20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ - В Санкт-Петербурге завершились соревнования профессионального мастерства среди специалистов теплоэлектростанций ПАО «ТГК-1». Первое место по сумме баллов заняли энергетики Апатитской ТЭЦ, сообщили «Би-порту» в компании.

Серебряным призером стала команда Первомайской ТЭЦ, бронзовым — команда Южной ТЭЦ ПАО «ТГК-1».

В течение четырех дней девять команд из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ленинградской и Мурманской областей, представляющие тепловые электростанции, демонстрировали знания техники безопасности, мастерство управления оборудованием и умение действовать в различных ситуациях.

«Подготовка, тренировки, сами выступления дают опыт, который востребован на практике. Соревнования закончились, теперь время применить его на производстве. Все участники получили знания, отработали навыки, повысили квалификацию», — отметила начальник Учебного центра «ПАО ТГК-1» Виктория Плотникова.

В индивидуальном зачете лучшими по профессии стали энергетики Апатитской ТЭЦ: начальник смены электроцеха — Сергей Зиндрин, начальник смены цеха тепловой автоматики — Павел Янковский, машинист паровых турбин — Вячеслав Вельдюхов.

Задания соревнований были максимально приближены к реальным условиям работы. Участники прошли восемь этапов, которые позволяли оценить как слаженность командного взаимодействия, так и индивидуальное мастерство. Самыми зрелищными испытаниями стали ликвидация возгорания оборудования и оказание доврачебной помощи пострадавшему.