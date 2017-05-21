Масштабные военные учения стартуют в Лапландии

22 Мая 2017 года, 11:18

ФИНЛЯНДИЯ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – В финской Лапландии стартуют международные учения Arctic Challenge Exercise, В них принимают участие Финляндия, Норвегия и Швеция. Учебные маневры Северных стран ACE проходят уже третий раз.

Наряду с истребителями в маневрах будут участвовать самолеты-заправщики, спасательные вертолеты и самолеты, обнаруженные системой AWACS (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления) НАТО, пишет Yle.

Помимо воздушных манёвров, в Роваярви пройдут учения сухопутных сил Army North 17, в которых будут задействованы 6150 человек и 1000 транспортных средств.

Фото: YLE / Keijo Salokangas