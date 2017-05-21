Для северянина надзор сменился реальным сроком за разбойное нападение

22 Мая 2017 года, 11:30

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Житель Полярных Зорей 25 июня 2016 года угрожал продавцу одного их магазинов пневматическим пистолетом. Он требовал отдать ему все денежные средства, находящиеся в кассе. Была установлена личность преступника – Михаил Десятовский. Кроме этого, он обвинялся в том, что, являясь лицом, в отношении которого установлен административный надзор, не приходил на регистрацию в отдел внутренних дел по месту жительства. Надзорный арест был установлен сроком на шесть лет. С 27 октября по 30 декабря 2015 года мужчина также не проживал по месту жительства и самовольно, не имея необходимого разрешения, выехал за пределы муниципалитета.

«По результатам рассмотрения уголовного дела судом в отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор. Десятовскому назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года и три месяца колонии особого режима», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

Фото: Twitter