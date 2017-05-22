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Главная » НОВОСТИ » Ставка по ипотеке на пути к историческому минимуму
 
 
 
 
22 Мая 2017 года, 14:06

Ставка по ипотеке на пути к историческому минимуму


РОССИЯ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Ставки по жилищным кредитам в трехлетней перспективе могут опуститься ниже 8% годовых, если инфляция всё это время не будет превышать 4%, считает ряд опрошенных «Известиями» банкиров. Однако в обозримом будущем россияне не смогут взять ипотеку под «европейские» 3–5%, убеждены эксперты.

Ставка на перспективу позволяет заемщику выбрать наиболее удобный момент, чтобы рефинансировать свою ипотеку, то есть перейти из одного банка в другой со снижением ставки. Например, если гражданин взял ипотеку под 20% на пике процентного шока в 2014, то сейчас он может рефинансировать ее под 11%. По данным ЦБ РОССИИ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях составила в марте 11,8%.

«В перспективе до 2020 года при стабильной инфляции около 4% и при дальнейшем улучшении ликвидной позиции банковского сектора можно ожидать снижения ставок по ипотеке до уровня 8,5–9%. Ниже этого порога ставки вряд ли опустятся», — оценил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов тоже считает, что «в ближайшие два-три года мы можем увидеть ипотечные ставки на уровне 9% годовых». По его мнению, перспективы дальнейшего снижения ставок будут зависеть от того, насколько значимым будет снижение ключевой ставки, от которой зависят все ставки в экономике и которую определяет ЦБ.

«Уже сейчас ставки по ипотеке находятся на минимальных исторических уровнях, а их снижение в последние месяцы было скорее опережающим, в него уже были заложены некоторые ожидания по сохранению тренда на снижение ключевой ставки», — пояснил он.

Основная причина, по которой банки не могут снизить ставки до европейских уровней, — это высокая стоимость привлечения ресурсов, которая находится примерно на уровне инфляции, расходы на содержание сети, обслуживание ИТ-систем, обработку заявок и прочие сопутствующие расходы, надбавка за риск и маржа. Расходы могут сильно варьироваться от банка к банку, но пока они остаются достаточно высокими.

Снизить ставку в среднесрочной перспективе помогут инфраструктурные изменения, уверена заместитель председателя правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова. Например, открытие возможности удаленной подачи заявки на ипотеку и прочие технологичные решения могут удешевить расходы банков и отразиться на ставке.

Но до тех пор ставки не приблизятся к уровням развитых стран, в которых, кстати, низкие не только проценты по кредитам, но и по вкладам. Россияне пока вряд ли готовы вкладывать деньги в депозиты под 1% годовых.

«Для снижения ставок по ипотеке до уровня 5% ставки по рублевым депозитам должны быть продолжительное время на уровне 1% годовых, но этот сценарий пока видится лишь как гипотетический, и вряд ли он будет реализуем даже на пятилетнем горизонте», — уверен Монастыршин.

Он также советует оформлять ипотеку на рубеже 2019–2020 годов, «когда ставки достигнут исторических минимумов».

Центробанк в своем обзоре указал, что снижение ставок в 2016–2017 годах было неоднородным: банки избегали принимать процентные риски. Вместе с тем окончание госпрограммы субсидирования ипотечных ставок вынудило банки конкурировать за заемщиков и снижать ставки в первом квартале. Однако, как отметил ЦБ, в начале 2017 «многие крупные банки снизили ставки по ипотечным кредитам, но это снижение было невелико либо распространялось на узкий круг операций».

Банкиры не видят причин существенно снижать ставки по ипотеке, даже несмотря на замедление инфляции до цели в 4% и падение ключевой до 9,25%.

«Требования не смягчали. Для этого нет никаких предпосылок. Требования к заемщикам стандартные у всех банков, причем нельзя назвать их жесткими, в основном они ориентированы на платежеспособность заемщиков», — пояснила начальник управления развития залоговых продуктов банка «Открытие» Анна Юдина.

В настоящее время требования банков в целом к потенциальным заемщикам достаточно лояльные, и вряд ли банки будут их значительно пересматривать на фоне снижающейся процентной ставки, подчеркнула заместитель начальника управления ипотечного кредитования Бинбанка Анастасия Якупова.

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