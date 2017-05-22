МПК «Онега» выполнил стрельбы в акватории Белого моря

22 Мая 2017 года, 14:40

РОССИЯ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ - Сегодня экипаж малого противолодочного корабля «Онега» приступил к отработке действий одиночного корабля по предназначению в морских полигонах Северного флота в Белом море. В ходе учения будут отработаны задачи по организации противовоздушной обороны с выполнением практических зенитных и артиллерийских стрельб. Также будет выполнен комплекс артиллерийских стрельб в ходе эпизода учения, в котором разыграется морской бой с надводным кораблем условного противника.

В течение нескольких дней также будут проведены корабельные тренировки по борьбе за живучесть в море, маневрированию в условиях интенсивного судоходства и противодиверсионной защите корабля на незащищенном рейде.